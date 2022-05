Le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, était dans la cité du rail pour présider la journée de "Sargal" organisée par le réseau régional des femmes mutualistes en faveur du Président de la République.



Placées au cœur du système, ces femmes ont senti les effets positifs des politiques et programmes sociaux en faveur des couches vulnérables, en particulier les femmes. En effet, le développement socio-économique à travers l’inclusion sociale et financière des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes qui sont des priorités dans les politiques publiques du gouvernement.



D'après le ministre, "le Président Macky a fait de l'inclusion financière pour les jeunes et les femmes, une priorité. À travers le fonds d'appui de l'économie solidaire, nous avons octroyé une subvention de 30 millions FCFA à ces 89 mutuelles dans ledit réseau dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi d'orientation de l'économie solidaire qui sera bientôt lancée".



Elle poursuit : "Il y aura une plateforme numérique dénommée "Senlabel ESS cii laa bokk", qui sera bientôt lancée pour le traitement dématérialisé des demandes d’agrément en qualité d’acteurs de l’ESS, ainsi que d'autres opportunités d’échanges et d’affaires". En effet, selon elle, "c'est un pas très important dans le développement social".