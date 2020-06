Thiès / Urgent : Luc Nicolaï retourne à nouveau à la Mac après son évacuation aux urgences de l'hôpital Amamdou Sakhir Ndiéguène.

À peine quelques heures après le démenti de la Maison d'arrêt et de correction de Thiès, sur la grève de faim de Luc Nicolaï, des sources viennent de nous informer que le promoteur de lutte a été transporté d'urgence au centre hospitalier régional de Thiès.



En effet, Luc Nicolaï a été transféré, ce lundi, depuis Saint-Louis, à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Ce mardi, le promoteur de lutte aurait entamé une grève de la faim "illimitée" pour exiger sa libération.



Une grève de la faim qui a été balayée en touche par l'administration pénitentiaire. Mais en tout état de cause, le méga promoteur de lutte a été admis, ce jeudi vers 14 heures aux urgences de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Il a ensuite été ramené à la Mac de Thiès après avoir bénéficié des soins des toubibs du service des urgences du centre hospitalier régional de Thiès.