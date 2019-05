Thiès : Une mineure âgée de 16 ans violée et tuée, le présumé coupable M.S.B en cabale.

Une grave affaire de viol suivie de meurtre défraie la chronique dans la cité du rail. La victime C. Yade âgée de 16 ans a été sauvagement violée et tuée. La scène s'est déroulée au quartier Hersent non loin de la mosquée "Benna soror".

Le corps sans vie de la jeune fille a été retrouvé, les parties intimes souillées, dans la chambre d'un locataire, M.S.B qui travaillerait dans un grand restaurant Fast-Food très prisé des thiessois et situé dans la rue sans soleil. Le gars en personne est activement recherché par les forces de l'ordre de la cité du rail.

Le corps de la jeune C. Yade a été transporté à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène.