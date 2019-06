Thiès : Une fillette de 4 ans violée au quartier Route de Dakar 2 près de Grand-Standing.

C'est une famille, des proches parents, des voisins et un quartier meurtris par ce malheur qui vient de s'abattre sur eux. Leur fillette de 4 ans a été sauvagement violée. Les faits se sont déroulés au quartier Route de Dakar 2 près de de Grand-Standing à Thiès. La mère de la petite qui venait de donner à sa fillette de 4 ans la permission d'aller acheter de la crème glacée non loin de son domicile, ne savait pas qu'un malheur les guettait.

En effet, l'auteur de ce crime odieux aller bouleverser le restant de leur vie en jetant son dévolu sur une innocente sans défense. Quelques instants d'attente auront suffi à la mère de la victime pour que cette dernière parte sa recherche. Hélas, c'est dans un piteux état qu'elle trouvera à un pâté de maison plus loin, sa fille qui venait d'être violée.

La petite sera très vite évacuée à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès où elle subira une intervention chirurgicale. Un suspect aurait été arrêté et mis en garde à vue. Les parents sont pour l'instant sous le choc et ne peuvent se prononcer. Nous y reviendrons ...