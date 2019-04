Thiès : Un père viole sa fille mariée

O. Ngom, « conducteur de moto jakarta, 59 ans, a sauvagement battu puis violé sa propre fille N. Ngom, âgée de 24 ans.



L’Observateur qui donne l’information, souligne que O. Ngom avait déjà été condamné à 5 ans de prison pour avoir violé une autre de ses filles.



Père de 13 enfants, le père incestueux avoue tirer sur tout ce qui bouge quand il veut satisfaire sa libido.



Les faits remontent à vendredi dernier, lorsque O. Ngom, a pris sa fille et son enfant, à bord de sa « moto Jakarta », pour les conduire à Keur-Massar afin de jouer les bons offices dans le différend conjugal qui l’oppose à son époux domicilié au quartier Jaxaay 2, sis à Dakar. Sur la route du retour, le père propose à sa fille d’entretenir des rapports sexuels avec elle. Cette dernière lui oppose un refus catégorique



Furieux, il la brutalise, la cogne et lui donne de violents coups. Sa libido assouvie, il se relève et s’habille sans scrupule. Il conduit ensuite sa fille à son domicile et fait comme si rien de rien était. Meurtrie dans sa chair, la victime s’en ouvre à sa belle-sœur.



O. Ngom sera interpellé par les éléments du commissariat de 1er arrondissement de Thiès suite à une plainte. Il est placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès depuis mercredi.