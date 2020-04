Thiès : Un élève de terminale et un maçon placés sous mandat de dépôt pour trafic de faux billets.

Un élève en classe de terminale, B.Kane, et un maçon M.Mbengue, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour trafic de faux billets.

En effet, B.Kane se serait présenté, vendredi dernier dans une boutique au quartier Hersent de Thiès pour acheter de la boisson dans l'espoir de tromper le boutiquier. Qui heureusement sentira le coup foireux que le jeune était en train de lui tendre. Très vite, ce dernier fera appel aux limiers du commissariat du premier arrondissement.

Les limiers trouveront une somme de 100 mille francs en faux billets par devers B.Kane. Soumis au feu roulant des hommes du commissaire Ngom, il finira par lâcher le morceau avant de vendre le nom de son collaborateur qui n'est rien d'autre que Moustapha Mbengue (37 ans ) maçon de profession.

Une descente au domicile de Moustapha Mbengue leur a permis de découvrir sur les lieux, du papier et du matériel destiné à la confection de faux billets et du mercure.

Après leur déferrement devant le parquet, hier, ils ont été mis sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès.