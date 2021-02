Thiès : Un drogué tente une périlleuse ascension et reste coincé en hauteur...

Ce jeune homme a l'habitude de monter sur le mur du tableau de projection situé sur l'esplanade de la promenade des thiessois. Seulement, on ne sait pas pour cette nouvelle tentative, quelle mouche l'a piqué au point d'avoir voulu se percher le plus haut possible. Même si, renseigne une source de Dakaractu, le mauvais "escaladeur" aurait inhalé des produits hallucinogènes qui l'on conduit à essayer de tenter le diable par la queue.

Bloqué à plus d'une dizaine de mètres de hauteur sur le mur de projection prévu pour les grands rassemblements, il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour le sauver. Aussitôt tiré d'affaire, le jeune homme a été cueilli par les limiers, mis dans la fourgonnette et transporté au commissariat.