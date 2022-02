Thiès : Un accident fait 2 morts et 5 blessés dont un grave.

Un grave carambolage s'est produit, ce matin vers les coups de 10 heures à hauteur de la zone accidentogène de Allou Kagne.

En effet, c'est un choc entre un scooter et un véhicule particulier de marque Ford immatriculé TH 64 18 K et d'un camion de marque Chaman immatriculé Dk 13 99 K.

L'accident a fait 7 victimes dont deux morts, un blessé grave et quatre légers. Et ce sont les deux personnes qui étaient à bord du scooter qui sont décédées sur le coup. Il s'agit d'Abdou Sow (34 ans ) domicilié à Rufisque et Ndeye Bousso De Souza (32 ans) domiciliée à Dakar.

Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital Amadou Sakhir Ndieguene de Thiès.