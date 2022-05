Les étudiants de l’université Iba Der Thiam (UIDT) et la coordination des syndicats PER-PATS de la cité du rail ont battu le pavé bravant la forte canicule pour protester contre les lenteurs dans la livraison des chantiers de leur temple du savoir.



Pour ces derniers, il y a un manque de volonté notoire de l’État du Sénégal qui ne veut pas terminer ces chantiers. "Ces chantiers ont démarré depuis 2015. Les professeurs se débrouillent pour dispenser leurs cours. Ils s’entassent par quatre dans un bureau. Près de 50 étudiants partagent la même chambre. Ces chantiers devaient être bouclés en 24 mois, aujourd’hui ces chantiers sont restés 7 ans sans se terminer, explique Saliou Thiam porte-parole du jour. Il y a des chantiers qui ont coûté beaucoup plus cher et que l’État du Sénégal a bouclé en quelques mois.



Même son de cloche pour le président de l’amicale des étudiants de l’UFR SES, Khalifa Ababacar Sy Traoré, "l’objectif n’a pas été atteint. Aucune évolution n’a été constatée. L’État doit prendre ses responsabilités pour que ces chantiers soient livrés le plus rapidement possible. Car ce projet a débuté bien avant les projets de la construction de l’Isep".