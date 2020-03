Thiès : Trois cas positifs au Covid-19, deux cas suspects à l'hôpital Saint-Jean de Dieu et 106 personnes mises en quarantaine à l'hôpital Barthimée.

La nouvelle est tombée comme une traînée de poudre, ce week end, dans les réseaux sociaux. En effet, trois nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus, samedi dans la région de Thiès. Il s'agit d'un agent du personnel administratif de l'hôpital Barthimée, d'une infirmière et d'une aide soignant. Ce qui, en plus des deux cas enregistrés dans le département de Mbour, porte le chiffre à cinq à Thiès. Presque tout le personnel a été mis en quarantaine. Selon le médecin-chef régional, le Docteur El Hadj Malick Ndiaye, 106 personnes sont mises en quarantaine à l'hôpital Barthimée et deux cas suspects sont actuellement isolés au niveau de l'hôpital Saint-Jean de Dieu. En attendant les résultats des tests, il appelle les populations au respect des règles d'hygiène et sanitaires. En outre, le patient zéro n'a pas encore été retrouvé, même si le médecin chef dit qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour l'identifier...