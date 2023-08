Thiès/Tournée économique : Bougane Guèye Dani invite les populations à adhérer à sa vision

Le leader de "Guem Sa bopp", Bougaye Guèye Dani était dans le département de Thiès et de Tivaouane dans le cadre de sa tournée économique. Il s'est rendu à Notto Diobass, Darou Khoudouss, Fass Boye et a Diogo Téfess au niveau des périmètres maraîchers pour s'enquérir de la situation que vivent les agriculteurs avec le problème de la conservation de l'oignon et de la pomme de terre également face à la flambée des prix ces derniers jours. Bougane Guèye Dani, candidat à la présidentielle 2024, a invité les populations à adhérer à sa vision pour le développement du pays. "Une fois à la tête du pays, le Sénégal va cesser d'importer certains produits agricoles que l'on peut avoir ici même", assure-t-il. Ce dernier compte installer des coopératives pour appuyer les agriculteurs afin également de leur permettre d'être beaucoup plus autonomes.