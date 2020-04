Thiès-Tivaouane / Aide alimentaire : 64.223 ménages ciblés.

Dans le cadre du plan de riposte au coronavirus, l'État du Sénégal a débloqué 69 milliards francs Cfa pour appuyer les populations les plus démunies. Pour le département de Thiès, le nombre de ménages inscrits au registre national unique (RNU) et ceux déclarés vulnérables au covid-19 est estimé à 37 851.

Dans le département de Tivaouane, le chiffre s'élève à 26 372. Soit un total de 64 224 ménages vulnérables au covid-19 et ceux enregistrés dans le RNU. Cette aide alimentaire est destinée à huit millions de personnes dont un million de ménages.

Thiès-Ouest, la commune du ministre de l'économie numérique et des Télécommunications, Ndèye Ticket Ndiaye Diop, enregistre le plus de bénéficiaires avec un total de 6.017 ménages vulnérables au covid-19 et ceux enregistrés dans le RNU. Puis viennent les communes de Thiès-Nord 5.190 bénéficiaires et Thiès-Est 4.667 bénéficiaires et enfin la commune de Tivaouane avec ses 4.114 bénéficiaires.