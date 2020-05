Thiès / Tentative de meurtre : Un enfant (- 5 ans) échappe de justesse à une tentative de pendaison, les auteurs présumés de cet acte mis en garde à vue

C'est un vrai coup de chance que le jeune C. Ndiaye âgé de moins de 5 ans a eu. Après avoir disparu pendant des heures (14h-1h du matin), C.Ndiaye a été aperçu par le voisinage aux abords des rails entre les mains d'un malfrat qui s'apprêtait à pendre le jeune mineur d'à peine 5 ans. Pris de panique par les cris, l'auteur de ce forfait s'empressera de fondre dans la nature, mais en vain.

Les parents de la victime qui habiteraient au quartier Cité Ouvrière, avaient remarqué la disparition de C. Ndiaye aux coups de 14 heures, selon nos sources, et étaient donc partis à sa recherche. Ces derniers seront informés par un voisin qui l'aurait aperçu à bord d'une moto-taxi Jakarta avec "la co-épouse de sa mère". Ce n'est que tard dans la nuit qu'ils seront alertés après que leur fils ait échappé de justesse à la mort. Les auteurs de cet acte ignoble ont été arrêtés et mis en garde à vue par les limiers du commissariat central de Thiès...