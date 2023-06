Thiès/Tabaski 2024 : Abdoulaye Dièye sollicite des prières auprès des Thiessois et réitère sa ferme volonté de soutenir la candidature de Macky

Pour soutenir le Président Macky Sall, le Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, a initié une pétition en vue d'obtenir "un million de signatures pour la candidature de Macky en 2024". Aujourd'hui, "Siggi ak Macky" en est à plus de 800 000 signatures. "Nous avons plusieurs raisons de soutenir le Président Macky Sall, surtout à cause de son bilan élogieux. Il travaille pour le développement et nous attendons sa déclaration de candidature quand il s'adressera à la nation. Ce qui nous intéresse c'est le million de sénégalais qui a signé la pétition", dit-il. Non sans faire remarquer que " le Sénégal est sur la voie de l'émergence et de développement". Il a également lancé un appel au calme à la jeunesse et au travail pour le développement du pays..."