Thiès-Tabaski 2022 / Dr Babacar Diop : « Ce n'est que par le travail et dans la justice que l'on pourra créer et construire une cité »

Le maire de ville, Docteur Babacar Diop, a effectué la prière de l'Aïd El Kébir à la grande mosquée de Moussanté. Il a saisi l'occasion pour demander pardon aux Thiesssois et à tous les Sénégalais et solliciter des prières dans ses projets pour la mairie de Ville, avant de magnifier l'importance et la teneur du sermon de l'imam Tafsir Babacar Ndiour.



Qui, selon le maire, a axé son sermon sur " un éloge de l'amour du musulman, de la fraternité, de la solidarité envers son prochain".



L'imam Tafsir Babacar Ndiour, incarne selon lui, la conscience de cette ville. " Nous sommes heureux de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui nous rappellent nos devoirs et responsabilités. Des hommes qui nous rappellent ce que nous ne voulons pas entendre. Ce que nous ne voulons pas entendre, c'est la réalité. La réalité, c'est que la corruption a pris le dessus dans ce pays, c'est le chômage, la violence de l'injustice, la précarité sociale dans laquelle vivent les populations. La réalité, c'est la classe politique qui hypothèque les intérêts de la communauté pour des positions égoïstes, claniques. Ce que nous ne voulons pas entendre, c'est que les politiciens ne sont pas des travailleurs. Nous avons besoin d'hommes de Dieu de cette dimension qui nous rappellent nos responsabilités en tant qu'homme politique", dira-t-il.



Et d'ajouter : "Ce n'est que par le travail, dans le travail, par la justice et dans la justice que l'on pourra créer et construire une cité nouvelle", dira Dr Babacar Diop qui invite à des législatives apaisées.