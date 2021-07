Thiès / Tabaski 2021 au terrain Tounde : L'imam Babacar Ngom revient sur les tares sociétales.

Une partie de la communauté musulmane de la cité du rail a sacrifié à la traditionnelle prière de la fête de Tabaski au terrain Tounde de Mbour1.



Des centaines de musulmans ont pris part à cette prière pendant laquelle, l'imam ratib Serigne Babacar Ngom a saisi l'occasion pour dénoncer le manque de coordination lors des grandes fêtes musulmanes, les actes contre nature (homosexualité, prostitution clandestine, l'accaparement des biens, des terres, entre autres déviances et pertes des mœurs) et la sunnah du prophète Mohamed (Psl), qui rappelle sytématiquement ses comportements.



Lesquels, le musulman est invité à suivre scrupuleusement. Car, selon lui, la sunnah est la seconde source de référence de l'Islam après le Coran, tant au niveau juridique et législatif, qu'au niveau de la prédication, de l'éducation et de l'orientation morale...