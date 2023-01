Thiès/TGI : Kounkandé et Sant Yallah reconnus coupables des faits de d'escroquerie et de charlatanisme et condamnés à 6 mois ferme avec une amende de 2 millions FCFA chacun

Le tribunal de Grande instance de Thiès (TGI) a rendu son verdict portant sur l'affaire Kounkandé et Cie. Kounkandé et Ibrahima Niass alias Sant Yalla ont été relaxés pour les faits d'association de malfaiteurs et de tentative d'escroquerie. Par contre, ils ont été reconnus coupables des faits d'escroquerie et de charlatanisme. Le TGI de Thiès a également condamné Kounkandé et Sant Yalla à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 4 millions FCFA dont deux millions FCFA pour chacun qu'ils devront verser à Ibrahima Diamé. Qui, a quant a lui été condamné à 8 mois ferme avec une amende de 8 millions FCFA qu'il devra verser à la partie civile A. B. Ndiaye.



Pour rappel, Ibrahima Niass dit Sant Yalla et Amadou Diouldé Diallo alias Kounkandé ont été repérés par Ibrahima Diamé sur les réseaux sociaux. Puis, I. Diamé les a contactés pour des bains mystiques et l'obtention d'un portefeuille magique. Selon lui, il aurait remis 3 millions FCFA à Sant Yalla et 4 millions FCFA à Kounkandé.



S'entêtant à obtenir ce portefeuille magique coûte que coûte, Ibrahima Diamé, maçon et menuisier métallique qui avait déjà grugé A. B. Ndiaye à hauteur de 7 millions FCFA tentera, un dernier coup en demandant à son patron de lui envoyer 2 600 000 FCFA sous prétexte qu'il a été kidnappé et qu'il devait remettre cette somme à ses ravisseurs pour retrouver la liberté.



Ces sur ces entrefaites que A. B. Ndiaye a quitté les USA pour se rendre au Sénégal avant de saisir les forces de l'ordre.

Sur ordre du procureur et avec le concours des éléments de la Section de recherches de Thiès, Kounkandé et Sant Yalla seront arrêtés. Ils seront poursuivis pour les faits d'association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie et escroquerie au préjudice de A. B. Ndiaye, un Sénégalais vivant aux USA.