Thiès / Suspension de l'Asc Jubo : Moustapha Diouf crie à l'injustice et estime que les Navétanes doivent être rayés de l'agenda sportif.

Suspendus des Navétanes pour un an, les supporters de l'Asc Cité Lamy Jubo estiment que leur équipe ne mérite pas une telle sanction venant de l'Odcav.



En effet, selon leurs dirigeants, les motifs brandis par les autorités sportives ne sont pas valables. L'équipe de cité Lamy a été accusée de trouble à l'ordre public, de substitution de personnes et de fraudes sur l'identité lors de son face à face avec l'Asc Mboul Gui. Le président des Bleu et blanc, Moustapha Diouf, exige des corrections et parle d'injustice contre son équipe pour favoriser une autre.



D'après lui, "le mode de fonctionnement des Navétanes laisse à désirer et ils doivent être rayés de l'agenda sportif...