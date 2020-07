Le ministre de l'élevage et des productions animales, Samba Ndionène Kâ, s'est rendu au foirail de Séwkhaye dans la commune de Ngoundiane (Thiès) pour s'enquérir de la situation de l'approvisionnement en moutons à quelques jours de la fête de Tabaski.

Selon Samba Ndiobène Kâ, le record d'approvisionnement en moutons est battu.



"Au niveau régional, l'année dernière à J-11, nous étions aux alentours de 53 000 têtes. Par contre cette année à J-11 nous sommes à plus de 120 000 têtes dont un surplus de 64 000 têtes", a-t-il fait savoir.



En outre, il a exhorté les consommateurs en situation financière stable à aller le plus rapidement acheter un mouton, fait-il remarquer, pour deux raisons : "nous sommes en période de pandémie à covid-19, pour éviter les rassemblements qui peuvent contribuer à la propagation de la pandémie, ensuite parce que si les consommateurs achètent à temps et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de rush, ont peut se permettre avec les relations que nous avons d'aller demander à des opérateurs Sénégalais comme étrangers de renforcer le marché. C'est possible à une semaine de l'événement mais à deux jours de l'événement, c'est quasi impossible", a-t-il signalé soulignant que "ne serait-ce que pour ces deux raisons, j'invite les consommateurs pour nous aider à les aider à aller le plus rapidement acheter un mouton".