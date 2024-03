Thiès- Soutien à Amadou Bâ/ Abdou Fall, ancien ministre d'État: " Il serait extrêmement dangereux de laisser un pays aussi structuré que le Sénégal exposé à des risques d'aventure dite révolutionnaire".

L'ancien ministre d'État a porté son choix sur le candidat Amadou Bâ. Il l'a annoncé aujourd'hui à Thiès lors d'un face-à-face avec la presse locale.



Le président du mouvement "Alternative Citoyenne/ And Nawlé" a déclaré avoir pris la décision de joindre " sa voix à celles de tous les citoyens attachés à la préservation d'un Sénégal apaisé et réconcilié avec nous même et à la défense intransigeante de la République et de la Démocratie".



Il s'agit pour lui " d'appeler à un vaste front citoyen en faveur de Amadou Bâ". " Nous devons tous avoir la pleine conscience que l'issue de cette élection présidentielle sera capitale pour l'avenir de notre peuple et le devenir de notre nation", a-t-il averti.



Et d'ajouter " L'enjeu est de garder à tout prix le cap de la stabilité dans la voie de la construction démocratique du développement de notre pays...Il serait extrêmement dangereux de laisser un pays aussi structuré que le Sénégal, assis sur des équilibres sociaux, politiques et religieux, bâti sur des siècles, exposé à des risques d'aventure dite révolutionnaire dont tous les signes précurseurs annoncent une ambiance déjà folle, faite de menaces de règlements de compte sur fonds de promesses de rupture de nature populiste, qui n'ont engendré que désordre, ruine et chaos dans d'autres pays où ces types de programme ont été adoptés...".



L'ancien ministre d'État entend ainsi voter et faire voter la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar...