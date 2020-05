"Les deux cas communautaires ne sont pas des cas de Thiès!" C'est du moins l'avis du chef de district de Thiès, le Docteur Moustapha Faye qui l'a fait savoir dans le cadre d'une rencontre d’échanges et de partage autour d'une nouvelle stratégie de communication visant à impulser une dynamique de riposte de la maladie au coronavirus.



En effet, cela fait suite aux résultats virologiques, ce mardi 26 mai 2020, de la pandémie. "Sur 551 tests réalisés, 31 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,62 %. Il y a eu 3 cas communautaires dont (1) à Dakar, (2) à Thiès et 28 cas contacts", avait informé le ministère de l'action sociale et de la santé.

Selon le Dr Moustapha Faye, "cela reste à vérifier parce que nous avons envoyé 7 prélèvements et ce sont des cas contacts".



Revenant sur la situation de la maladie à Thiès, M. Faye fera savoir que "nous avons enregistré 89 cas depuis le début de la pandémie jusqu’à nos jours, 14 cas communautaires, 2 décès et 76 cas contacts". Profitant de l'occasion, le Docteur Faye a sollicité notamment, l'appui des autorités, en matériel sanitaire afin que les blouses blanches puissent davantage accomplir leur travail dans ce contexte de pandémie.



Le préfet de Thiès, Moustapha Diagne qui a présidé cette rencontre où presque toutes les autorités thiessoises ont pris part, a invité les populations à redoubler de vigilance par rapport aux mesures de prévention individuelles et collectives contre la covid-19 qui est encore présente.



En outre, des comités de veille et d'alerte vont être dans tous les quartiers pour une plus grande effectivité du plan de lutte contre la covid-19.