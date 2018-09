Thiès : Serigne Khadim Touré et Mor Talla Ndiaye écopent de 6 mois avec sursis...Les 3 autres proches de Serigne Saliou Touré relaxés

Le verdict vient de tomber sur l'affaire des talibés de Serigne Saliou Touré, arrêtés dernièrement après les incidents au niveau de la mosquée mouride de Thiès. En effet, Serigne Khadim Touré et Mor Talla Ndiaye ont écopé de 6 mois de prison avec sursis et 50 mille F Cfa d'amende. Les trois autres co-accusés : Serigne Saliou Mbéne Touré, Khadim Ndoye et Saliou Bane ont été relaxés purement et simplement.