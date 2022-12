Thiès / Sargal : "Notre crédo c'est le travail, seul gage de la réussite et du succès" (Pape Doumbia)

C'est un homme travailleur qui génère beaucoup d'emplois à travers son Groupe PrestigeThiès. PDG dudit groupe, Pape Doumbia, par ailleurs président du mouvement "Thiès Ca kanam", s'active également dans le domaine du social dans la cité du rail. Très accessible, disponible et prêt à tendre l'oreille à tous ceux qui font appel à lui, Pape Doumbia ne rechigne jamais à mettre ses moyens à la disposition des populations qui le sollicitent nuit et jour. C'est fort de ce constat que N.J productions a organisé un grand "sargal" en sa faveur pour lui décerner un diplôme de reconnaissance et de satisfecit pour son engagement auprès de la population Thièssoise. "Nous sommes très contents d'avoir été choisi parmi tant de fils de la cité du rail. Ceci n'est rien d'autre peut-être que le résultat de notre travail avec nos différents collaborateurs. Notre crédo c'est le travail, seul gage de la réussite et du succès", a soutenu Pape Doumbia. Qui, cependant, court toujours derrière les autorités pour émettre dans le TNT tant attendu par beaucoup de Thiessois.