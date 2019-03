Thiès : Saisie de 4 tonnes de mangues vertes estimées à 3 millions Fcfa et produits impropres avariés

Après avoir constaté une recrudescence de cas de dysenterie, des vomissements et diarrhées, les agents des services d'hygiène de Thiès ont procédé à une vaste opération de contrôle dans les différents marchés (Central, Khoul et Grand-Thiès) et quelques quartiers de la cité du rail. Ainsi, 4 tonnes de mangues vertes estimées à trois millions Fcfa ont été saisies, des pots de lait Gloria avariés et des bouteilles de jus industrialisés entre autres.

D'après l'agent des services d'hygiène, Doudou Ndiaye, " nous invitons les populations à éviter de consommer les mangues vertes car elles sont nocives pour la santé. Aussi, il faut que les populations fassent attention aux produits qu'ils consomment. Ils sont souvent avariés et il est préférable de les vérifier d'abord avant consommation".