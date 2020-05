Thiès / Reprise des cours ce 2 juin : Talla Sylla contribue par des "set setal" des établissements scolaires.

Le retour dans les salles des élèves en classe d'examen dans ce contexte de covid-19 nécessite l'appui et la coordination de tous les acteurs. Lors de la visite du ministre de l'éducation nationale, le maire de ville Talla Sylla qui a tenu à s'impliquer dans cette mesure, a annoncé que lui et son équipe municipale vont organiser un week-end "Set sétal"(nettoyage) les 29 et 30 mai avant la reprise prévue le 2 juin. Le maire de ville a aussi offert 5 millions francs Cfa, en guise d'appui aux établissements scolaires, des masques et du gel hydroalcoolique pour une reprise réussie des enseignements apprentissages, comme l'a annoncé le Président Macky Sall.