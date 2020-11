Les cadres de Nguinth viennent de sceller leur union avec le mouvement "And Suxxali Sénégal ak Habib Niang".



En effet, ils ont organisé un grand meeting de ralliement marqué par une forte mobilisation de ses cadres. Une coopération qui marque le début d'une franche alliance entre ces deux entités animées par le mieux être de leurs citoyens.



"Nous avons sollicité Habib Niang pour l'accompagner en parfait partenariat dans ses actions et sa volonté de conquérir la municipalité. Nous sommes prêts à vous accompagner dans toute épreuve pour l'atteinte de vos objectifs quels qu'ils soient", a soutenu le président de l'amicale des cadres de Nguinth, Souleymane Sidibé.



Une alliance qui ne sera certes pas de tout repos au vu des échéances qui profilent à l'horizon 2021. "Vous êtes venus vers nous après avoir pesé le poids de nos actions à Thiès. Vous n'allez pas regretter votre partenariat avec le mouvement "And Suxxali Sénégal". Et nous sollicitons de votre part, fidélité, loyauté et engagement", a fait savoir Habib Niang.



Cependant, les nouveaux alliés du leader Habib Niang lui ont demandé d'appuyer leurs femmes par des formations de renforcement de capacité dans le domaine de la transformation des locaux afin de mieux les outiller dans leurs activités génératrices de revenus...