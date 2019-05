Thiès : Quand les grèves empêchent le secteur de la santé d'atteindre ses objectifs.

La revue annuelle conjointe 2018 a été organisée par la région médicale en présence des différents acteurs de la santé et de la société civile, à la gouvernance de Thiès. À cause des mouvements d'humeur et des grèves, le secteur de la santé a connu une année mouvementée. Ainsi, un léger impact négatif a été noté dans la planification sanitaire et celle de l'enfant dans le cadre du Programme élargi de vaccination (Pev).