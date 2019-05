Thiès : Quand le label de Notto-Diobass s'exporte au delà de nos frontières.

"Lion agricole" est une ferme de 100 hectares qui s'active dans le maraîchage particulièrement dans la culture de l'oignon. Située à Ngolfagnick (Notto-Diobass), "Lion agricole" emploie 2.000 personnes dont mille journaliers. Cette ferme exporte le label Notto-Diobass au-delà de nos frontières (Hollande, Espagne, Guinée Bissau, Côte d'Ivoire etc...). D'après le ministre-maire de Diobass, Alioune Sarr, " les sénégalais qui ont les moyens doivent investir dans la production et les industries de transformation."

La mairie de Diobass et ses partenaires agriculteurs hollandais ont, dans le cadre d'un partenariat, prévu d'installer une école agricole et un centre de conditionnement pour former des producteurs Sénégalais dans la commune de Notto-Diobass pour mieux encadrer les jeunes dans la filière oignon...