Thiès / Promesses électorales à Khombole et Réfane : Idy donne les premières assurances dès son élection à la tête du pays.

C'est parti pour le 2ème jour de campagne pour la Coalition Idy 2019. Après Thiès hier, c'est au tour de Khombole d'accueillir Idrissa Seck. C'est une jeunesse "trompée, leurrée et trahie par Macky Sall", estime le candidat de "Idy 2019" qui s'est montré devant le cortège pour manifester son envie de "goûter au changement. " "Est ce qu'il a fait ce qu'il devait à la jeunesse de Khombole"? pose le candidat qui promet dès son accession au pouvoir, de résoudre le problème de l'eau qui persiste dans cette localité située dans la région de Thiès. Le candidat Idrissa Seck s'est aussi engagé à faire de Khombole un creuset où la jeunesse sera épanouie et la population ayant accès à une eau potable.

C'est à Réfane, que le candidat de la Coalition "Idy 2019" a ensuite atterri pour croiser une population qui a longtemps vécu le problème lié à un manque de poste de santé et d'infrastructures routières. Des requêtes sensibles et auxquelles Idrissa Seck promet d'apporter des solutions idoines une fois à la tête du pays.