Thiès : Présentation du drapeau de 64 éléments de la 39 ème promo de l'Enoa

Partis pour une formation de deux ans, 64 éléments de la 39 ème promotion de l'Ecole nationale des officiers d'actives (Enoa) viennent d'être présentés à leur drapeau après trois mois d'intense initiation physique et aux traditions. Ladite promo est composée de 46 Sénégalais et 18 ressortissants de 13 pays hôtes. Ces 64 officiers supérieurs appelés à diriger des sections, auront en bandoulière toute la durée de leur formation et pendant leur carrière pour devise : "Jom, Xel, Fit".