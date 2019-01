Thiès / Pour la Transparence des élections présidentielles: Les jeunes de l'opposition mettent en place une nouvelle plateforme

La plateforme d'actions citoyennes pour la Transparence des élections( Pacte), a été mise en place ce lundi par les jeunes de l'opposition de la capitale du rail. Très remontés contre les " dérives" du régime en place, ces jeunes appartenant à plus de 13 partis politiques et la société civile, comptent veiller au respect des principes démocratiques, à l'organisation d'une élection présidentielle libre, transparente et apaisée, ainsi qu'au respect des droits de tous les citoyens dans le département de Thiès...