Thiès : Pour avoir reçu seulement 500 fiches de parrainages, les partisans de Massaly durcissent le ton et menacent...

Les militants et sympathisants du président de l'Union nationale des républicains (UNR), Mouhamed Lamine Massaly sont très remontés face, disent-ils, à la démarche de sabotage de certains faucons contre leur leader. Selon ces derniers, Massaly mérite de recevoir plus que 500 fiches de parrainages pour soutenir Amadou Bâ. Cette situation pousse aujourd'hui, les militants de Massaly à l'exhorter à quitter le BBY. Malgré cela, le leader de l'UNR entend poursuivre son engagement avec le leader de BBY, Amadou Bâ pour l'élire en 2024. Prenant la parole, Massaly a tenu à faire comprendre à ses militants qu'il les comprend surtout dans le cadre de son soutien à BBY. Il a notamment rappelé qu'il lui faut plus de fiches de parrainages et plus de confiance. Non sans souligner que malgré toutes ces tentatives de déstabilisation ou de diabolisation, il est engagé à soutenir le candidat de BBY, Amadou Bâ.

À rappeler que le leader de l'UNR a offert une subvention de 200 millions FCFA aux femmes de la cité pour les appuyer dans leurs activités génératrices de revenus. Il les a aussi invité à travailler pour la victoire du candidat Amadou Bâ.