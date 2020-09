Thiès : Plus de 800 temporaires de l'ex Régie des Chemins de Fer se rappellent au souvenir de l'État et menacent...

Las d'attendre des promesses non tenues, des ex temporaires de la Régie des Chemins de Fer (Rcfs) ont fait face à la presse pour réclamer à l'État du Sénégal leur dû.



Ces derniers demandent le paiement d'un contentieux social derrière lequel, ils courent depuis 4 ans. Ce contentieux social résulterait d'un reliquat du paiement de différentiels de salaires des années où ils étaient maintenus comme temporaires contrairement au code du travail. Après moult démarches et malgré les recommandations de l'ex Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne pour qu'ils rentrent dans leur fonds rien n'a été fait.



Ce groupe de cheminots (plus de 800) en activité et de retraités déflatés dont certains ont laissé derrière eux des veuves et des orphelins, continuent de rester sur leur faim. En tant que républicains, ces temporaires lancent un dernier appel à l'État du Sénégal avant de descendre dans la rue pour bloquer la circulation...