Thiès : Pape Malick Sow dote le Lycée de Médina Fall de tables bancs en plus d'un climatiseur pour le proviseur.

Le pari de l'émergence repose sur le capital humain tel qu'indiqué dans l'axe 2 du Plan Sénégal Émergent (PSE). C'est d'ailleurs dans ce sillage que s'inscrivent les actions du responsable de l'Alliance pour la République (APR) Pape Malick Sow, par ailleurs, premier coordonnateur de la Cojer de Thiès-Nord.



En effet, il vient de remettre des tables bancs au Lycée de Médina Fall et un climatiseur au proviseur dudit lycée en perte de vitesse à cause de ses effectifs pléthoriques avec des salles de classe en zinc et presque sans eau. Pape Malick Sow a saisi l'occasion pour lancer un appel aux enseignants pour une année scolaire apaisée. Candidat à la mairie de Thiès-Nord, Pape Malick Sow invite également la classe politique au calme et à la retenue pendant les élections municipales qui se profilent à l'horizon.



Pour réussir le pari du développement local, il invite les leaders de la zone Nord à s'inspirer de ses actions pour l'intérêt supérieur de leur commune. Le proviseur du Lycée, Idrissa Niang est d'ailleurs revenu sur leurs bons résultats malgré les difficultés rencontrées par leur établissement...