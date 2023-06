Thiès : Pape Doumbia déplore les saccages à l'Ucad et préconise de renforcer la sécurité dans les temples du savoir

L'école Keur Fanta et la garderie PrestigeThiès ont célébré leur troisième édition de la journée de l'excellence. Presque tous les élèves ont reçu un cadeau d'encouragement. L'année dernière l'école Keur Fanta de PrestigeThiès a eu un taux de réussite de 95% et s'est fixée comme objectif un taux de 99% de réussite cette année 2023.

Selon le PDG du groupe PrestigeThiès, Pape Doumbia, "nous avons beaucoup insisté sur l'éducation des enfants, sur les valeurs, l'éthique, la morale... "

Il a aussi signalé que face aux dérives notées ces dernières années, enseignants et parents d'élèves ont reçu comme consigne d'insister sur l'éducation des enfants à l'école comme dans les foyers pour l'avenir du pays. "Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de dérives et si on n'y prend garde, ça risque de dégénérer", déplore-t-il. Non sans dénoncer les saccages notés dans le temple du savoir de la capitale sénégalaise. "Ce qui s'est passé à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) est déplorable. Je n'arrive pas à comprendre ces actes de nos étudiants. Après ce qui s'est passé, maintenant il va falloir discuter et essayer de sécuriser les amphis. Car, c'est important pour l'avenir de nos enfants", a-t-il précisé.

À rappeler que le groupe scolaire PrestigeThiès qui prône l'excellence, compte énormément sur l'aspect social. En effet, c'est une école privée où les élèves ne sont jamais renvoyés jusqu'à la fin de l'année, même s'ils ont un problème de scolarité...