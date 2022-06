Thiès / Pape Doumbia : « Il faut que les structures étatiques soutiennent nos jeunes lutteurs qui travaillent pour l'émergence du sport »

Le soutien et l'appui à la jeunesse battante qui contribue à l'essor économique de leur terroir doit être soutenu par l'État du Sénégal. Selon le directeur général de "Prestige Thiès", Pape Doumbia, qui attend toujours d'accéder au TNT, malgré toutes les démarches entreprises aux côtés du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, " les jeunes ont un grand penchant pour la lutte traditionnelle. Il faut que les structures étatiques soutiennent nos jeunes qui travaillent pour le développement et l'émergence du sport".



"Les jeunes méritent d'être soutenus pour l'amour qu'ils portent au sport et l'émergence de leur nation", dit-il. Avant de magnifier tout le soutien des partenaires thiessois qui ont rendu possible la tenue de cet événement sportif.



Selon Pape Doumbia toujours, la jeunesse thiessoise mérite d'être soutenu par le Président Macky Sall. "Les jeunes de la cité du rail jouent beaucoup pour la stabilité du pays. Les jeunes de Thiès ne sont jamais sortis pour tirer contre le Président de la République. C'est pourquoi nous lançons un appel au Chef de l'État pour qu'il réponde aux attentes des jeunes de la cité du rail qui, pour l'heure, ne se sont jamais rebellés contre lui. En effet, c'est parce qu'ils sont conscients de leur avenir pour répondre aux attentes de leurs familles", explique-t-il.



Selon lui, " chaque dimanche, des combats de lutte doivent être organisés surtout que ces jeunes ne demandent pas beaucoup pour ce sport qu'ils chérissent tant. Car la lutte contribue à l'employabilité des jeunes. Le Président Macky Sall doit soutenir ces jeunes afin qu'ils puissent participer au développement et à l'émergence du pays".