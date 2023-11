Thiès : Oumar Mamadou Baldé invite la jeunesse "à bannir autant que possible les grèves, les arrêts de cours dans l'intérêt de l'équilibre social"

La situation que vit le système éducatif avec les grèves cycliques n'augure rien de bon pour l'avenir des jeunes. Lors de sa cérémonie d'installation, le nouveau gouverneur s'est prononcé sur la "crise scolaire" qui impacte l'avenir des jeunes. "Pour le secteur de l'enseignement, de la maternelle jusqu'à l'université, je voudrais dire aux élèves et aux étudiants que vous êtes les équilibres de notre système social", a fait savoir le nouveau gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé. Qui rappelle à l'avenir de la nation : "le monde qui est déjà le vôtre est une machine impitoyable. Seuls ceux parmi vous qui seront bien formés participeront à la marche du monde d'où la nécessité monsieur le ministre de l'intérieur, de bannir autant que possible les grèves, les arrêts de cours inutiles et de se concentrer sur l'impératif de se former, de bien se former afin de rivaliser avec les meilleurs ressources humaines du Sénégal et du Monde". Poursuivant, il a aussi, félicité le gouverneur sortant. "Alioune Badara Mbengue est un grand serviteur de l’État qui ne s'est jamais ménagé pour relever les défis qui furent les siens. Bon vent mon frère et plein succès dans vos futures missions. Que Dieu bénisse le Sénégal, la Région de Thiès!", conclut-il.