Thiès : Oumar Guèye invite ses camarades maires à s'approprier de l'acte 3 de la décentralisation pour rendre beaucoup plus viables leurs collectivités.

Un Comité régional de développement (Crd) spécial sur l'acte 3 de la décentralisation s'est tenu à Thiès, et lors duquel 90% des maires, de la société civile, des conseillers municipaux et départementaux et élus locaux ont pris part. Cette rencontre a permis de revisiter les avantages et les inconvénients de l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi de peaufiner des stratégies pour le développement des collectivités territoriales.

Le ministre de tutelle, Oumar Guèye, qui a présidé cette rencontre, est revenu sur la notion d'attractivité territoriale, et de marketing territorial qui permet de booster le développement. Le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a notamment invité ses camarades à s'approprier de la politique de décentralisation de l'acte 3 afin que leurs collectivités soient beaucoup plus viables et porteuses de développement.