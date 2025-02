Thiès Ouest - Bilan des 3 années d'exercice : des conseillers municipaux fustigent la gestion du maire...

Hier, des conseillers municipaux ont fait face à la presse pour, disent-ils, alerter l'opinion publique sur la gestion "opaque" et "inefficace des ressources communales par le maire. D'après eux, "depuis l'installation de ce dernier à la tête de la commune, les dépenses engagées sur les budgets municipaux de 2022, 2023 et 2024 atteignent des montants vertigineux, sans que les réalisations sur le terrain ne justifient ces sommes colossales".



Concernant la construction de salles de classe, les conseillers municipaux ont relevé des dépenses qu'ils jugent exorbitantes. "Malgré ces montants élevés, les écoles de la commune restent dans un état déplorable et de nombreuses classes manquent encore d'équipements de base". Pour les édicules publics, plusieurs millions, selon eux, ont été dégagés durant ces 3 années d'exercice, mais "les équipements sont quasi-inexistants ou laissés à l'abandon. Dans le domaine de la santé, les conseillers municipaux ont fait état de dépenses "répétitives". "25.064.229 Fcfa auraient été consacrés à la construction d'un poste de santé à Mbour 2. Or, cette même somme réapparaît dans le budget de 2024 soulevant de sérieuses interrogations...", ont-ils laissé entendre.



Et enfin pour les secours aux indigents, plusieurs millions ont été budgétisés "sans aucune transparence sur leur utilisation effective", ont-ils déclaré. Avant d'exiger des explications claires et une reddition de comptes immédiate sur l'usage de ces fonds.

Pour sa part, la municipalité a tenu à apporter des précisions à travers son chargé de communication et des relations publiques, M. Abdoulaye Ndione. "En 2022, il y a 7 salles de classe et deux bureaux de directeurs qui devaient être achevés et équipés, ce qui a été fait par le maire Dr Ditté et les images de la cérémonie de réception de ces infrastructures scolaires se trouvent toujours dans les pages digitales du maire.



Pour la vérification physique, ces infrastructures sont à l'école Ibrahima Jaques GAYE (3), école Route de Dakar2 (2 salles de classe et 1 bureau directeur et des édicules publics un box de 6), école Grand Standing (2 salles de classe). Les salles de classe qui devaient être construites à Mbour4 en 2024, la visite de son excellence BDF, l'interdiction des travaux et la non réception des fonds PACASEN de 2024 ont empêché leur démarrage. Cela justifie davantage le manque de sérieux de ces conseillers qui ne savent même pas après 3 ans de mandat que pour les projets non exécutés, les fonds sont transférés dans le nouveau budget et c'est ça qu'on appelle REPORT.



En ce qui concerne les toilettes publiques, le maire a construit et réhabilité 60 box d'hygiène dont 18 en cours d'exécution. Ces édicules se trouvent : Déjà réceptionnés 42, Thierno Ciré Elimane SALL ( 14 box), Route de Mbour (10 box) , Club 2/3 (6 box), Sud Stade ( 6 box) et Germaine Legoff (6 box). En cours 18 : école HLM route de Dakar (6), école Mbour2 ( 6), école Route de Dakar2 (6)".

"Pour les secours aux indigents, la manière dont le maire de Thiès Ouest, le Dr Mamadou DJITTÉ organise les secours, est la démarche la plus transparente de toutes les communes que je connais[...]. Par contre, Dr DJITTÉ après CPRS, il associe les délégués de quartier dans le choix, les délégués de marché, les agents municipaux. Une démarche vraiment incluse et transparente. Quand aux allégations dans le domaine de la santé, ils savent pertinemment que le maire depuis son installation n'a jamais manqué de donner les dotations en médicaments aux 9 structures sanitaires de la commune.



En plus de celà, il a organisé 5 journées de consultations médicales gratuites et de don de médicaments avec plus 2 500 patients. Tout ce que je peux dire est que ce qu'ils ont fourni à la presse n'est qu'une batterie de contre-vérités et des allégations mensongères", a-t-il martelé...