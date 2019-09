Thiès : "Nous sommes prêts à régler 92 % des problèmes d'urbanisation et d'assainissement" (Habib Niang)

Les pluies diluviennes ont causé beaucoup de dégâts à Thiès. Des populations du quartier Médina Fall ont dormi à la belle étoile pendant des jours. Face à une telle situation, le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, était au chevet des sinistrés de Médina Fall. Il a offert aux sinistrés une importante enveloppe financière et des denrées alimentaires. "Nous sommes prêts à régler 92 % des problèmes d'urbanisation et d'assainissement si nous sommes élus à la tête de la mairie de Thiès-Nord", a promis Habib Niang.