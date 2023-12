Thiès : "Nous devons refuser d'être des complices dans tout ce qui peut faire reculer notre démocratie ou notre développement!" (M. L. Massaly)

Dans le cadre ses activités "un week-end, un quartier", le président du parti Union pour une nouvelle République (UNR), Mouhamed Lamine Massaly, était au quartier Diakhao Kanda pour échanger avec les populations afin de pouvoir les appuyer. Le leader de l'UNR a saisi l'occasion pour revenir sur le bilan du Président de la République. "Si je suis toujours dans le BBY, c'est à cause du Président Macky Sall pour l'amour qu'il a pour ce pays.



Ce Sénégal d'aujourd'hui, n'est pas le Sénégal d'hier. Il a réussi à transformer le visage du Sénégal", a-t-il déclaré. Non sans signaler qu'il n'y a pas meilleur choix que Amadou Bâ pour son savoir faire et sa maîtrise du PSE. "Nous devons refuser d'être des complices dans tout ce qui peut faire reculer notre démocratie ou notre développement. "Il n'y a qu'Amadou Bâ qui peut traduire la vision du Président Macky Sall", a-t-il soutenu. Poursuivant, Massaly a invité les populations de Diakhao Kanda à porter leur choix sur le candidat Amadou Bâ au soir de la présidentielle de 2024.