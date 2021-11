Thiès-Nord / Locales 2022 : Pape Doumbia dépose sa liste et lance un appel au soutien de sa coalition « Défar sa gokh »

Plus d'une quinzaine de listes pour ces prochaines joutes territoriales 2022 ont été déposées à la sous-préfecture Nord. Parmi elles, on peut citer celle de la coalition "Défar sa gokh" de Pape Doumbia président du mouvement "Thiès Ca Kanam".



Face à la presse, Pape Doumbia a réitéré sa volonté de travailler pour le développement de sa localité. "Le principal combat de la coalition "Défar sa Gokh ", c'est de travailler pour le développement de la commune de Thiès-Nord. Nous avons un objectif bien déterminé et c'est un besoin pressant de changement dans tous les secteurs d'activités ", assure-t-il.



Pape Doumbia justifie, également son engagement par l'envie de changement suscitée par les populations. D'après lui, "c'est elles mêmes qui nous poussent à nous battre pour accéder à la tête de la mairie. Nous sommes sur la bonne voie et nous croyons en nos capacités. Ensemble nous allons atteindre notre objectif final", promet-il.



Non sans signaler que cela ne sera pas une tâche facile. "Gagner la commune de Thiès-Nord ne sera pas facile, mais nous n'allons pas faire attention à cela. Nous allons travailler dur pour réussir ce pari", confie-t-il.



Et d'ajouter : "Nous ouvrons nos portes à tout le monde ainsi que les bonnes volontés qui sont dans la commune de Thiès-Nord. Nous appelons les populations à nous soutenir massivement afin que notre coalition "Défar sa Gokh" remporte la bataille de ces localités au soir du 23 janvier 2022".