En cette période de pandémie à Covid-19, l'État du Sénégal avait prévu de suspendre les navétanes sur l'étendue du territoire. Mais, si cette présente édition a été organisée, c'est en grande partie grâce aux différentes médiations du leader du mouvement "guem sa bopp" Maodo Malick Mbaye auprès des autorités compétentes.



Le président de l'ODCAV, Ousmane Diop, qui a été accueilli par Maodo Malick Mbaye au siège de "guem sa bopp" pour recevoir un soutien pour les navétanes 2021, en a profité pour remercier ce dernier. "C'est à Maodo Malick Mbaye que nous devons en grande partie cette saison navétane", a-t-il laissé entendre.



Maodo Malick Mbaye est d'avis que les autorités doivent revoir comment mettre à profit l'économie du mouvement navétane et son niveau de mobilisation? "Il y a toute une économie derrière le mouvement navétane et je lance un appel à l’État du Sénégal pour mettre à profit toute cette manne financière que le mouvement engrange chaque année", soutient-il.



Avant de proposer la création d'une "agence autonome des infrastructures de sports et de loisirs". "Il faut que l'État mobilise des partenaires privés et publics pour créer des infrastructures pour les jeunes dans toutes les régions du Sénégal", a-t-il fait remarquer...