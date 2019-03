Thiès / Mois de la femme : Mamadou Gningue fête ses dames et se penche sur les prochaines locales

Le président du mouvement Alliance pour un Sénégal Prospère (ASP), Mamadou Gningue a organisé un grand sargal pour les dames de son mouvement fort de plus de 100 groupements de femmes. Par la même occasion, ce dernier a invité les femmes de ASP et ses camarades de Benno Bokk Yakaar (BBY) venus nombreux assister à ce grand sargal, à maintenir dans l'unité le cap afin qu'ils puissent bouter dehors les maires du Parti Rewmi les prochaines locales. Toutefois, il a aussi tenu à féliciter le Président Macky Sall et les femmes de son mouvement qui n'ont ménagé aucun effort lors de la présidentielle pour la réélection de leur candidat.