Thiès / Micro trottoir (Grèves et débrayages) : Inquiets de leur sort, les élèves se réfugient derrière l'État...

Les grèves cycliques qui continuent de polluer le système éducatif national ont démarré en ce début d'année 2020 avec deux débrayages suivis d'une grève totale, en plus d'une marche nationale à Dakar. Une situation qui, selon les syndicats d'enseignants du G7 et du G20 est imputable à la mauvaise volonté de l'État de respecter tous ses engagements. Un micro trottoir au niveau des CEM et Lycées de la cité du rail a servi de tribune aux jeunes apprenants qui, semblent-ils, sont désespérés de subir ces perturbations scolaires à chaque année. Pour eux, le gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour régler la situation. Car, estiment-ils, c'est leur avenir qui est en jeu...