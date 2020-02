Thies / Mesures contre le Coronavirus : Le CRGE prend les devants face à la menace.

Le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) a tenu une réunion d’échanges et de partage sur les différentes mesures préventives, prises contre le virus du Coronavirus dans la cité du rail. Sur les 78 districts, les 45 districts prioritaires sont mis en alerte. Selon le médecin-chef de région, le Docteur El Hadj Malick Ndiaye, tous les voyageurs en provenance de Chine ou d'autres pays sont cartographiés, pris en charge et suivis pendant 14 jours. Il a tenu, ainsi, à rassurer les populations, avant de les inviter à respecter les règles de propreté et d'hygiène, notamment de bien cuire la viande...