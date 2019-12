Thiès : Me Oumar Youm se proclame ambassadeur du réseau des femmes de Ousseynou Diouf

De passage dans la cité du rail pour des panels organisés par des Apéristes, le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement, maître Oumar Youm en a profité pour rendre visite au réseau des femmes de développement adossées au responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr), Ousseynou Diouf. Occasion saisie par Me Oumar Youm pour constater les innombrables efforts consentis par ces braves dames qui s'activent dans la transformation de produits locaux. Ce, grâce à leur bienfaiteur, Ousseynou Diouf, qui, selon ces femmes est un responsable engagé à la cause du Président Macky Sall. Ousseynou Diouf a magnifié également la présence du ministre Oumar Youm qui s'est déplacé pour constater de visu le travail abattu par les femmes dudit réseau. D'ailleurs, Oumar Youm qui se considère dorénavant comme leur ambassadeur, leur a promis une audience afin de mieux les appuyer dans leurs activités.