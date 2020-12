Thiès : Me Malick Sall octroie des financements à plus de 125 groupements de femmes impactées par la Covid-19.

Dans le cadre de ses activités sociales, le ministre de la justice, garde des sceaux, Me Malick Sall a mis les bouchées doubles, ce week-end, en octroyant des financements à plus de 125 groupements de femmes impactés par la pandémie à Coronavirus dans la cité du rail.



Une très belle initiative qui a permis à ces groupements de femmes de retrouver le sourire grâce à cette action du ministre de la justice et de sa femme sous la houlette de Sidy Mokhtar Coly, coordonnateur du mouvement "Les amis de Maître Malick Sall à Thiès et dans la Diaspora".



Cette importante enveloppe financière octroyée à ces nombreux groupements de femmes de Thiès vient soulager ces dits groupements dans leurs activités lucratives telles que les "AVEC". Ces groupements mobilisés, ce week end, ont remercié vivement le ministre et son épouse, une native de Thiès.



D'après Sidy Mokhtar Coly qui travaille avec les ressortissants casamançais, 66 associations et en étroite collaboration avec plus de 3000 jeunes, " cette politique sociale et de proximité du ministre de la justice, garde des sceaux, Me Malick Sall entre en droite ligne de la vision du Président Macky Sall qui prône un bon rapprochement des populations". Ces groupements féminins ont saisi également l'occasion pour signer leur compagnonnage avec Me Malick Sall. Elles comptent d'ailleurs investir le terrain politique pour Me Malick Sall et derrière le Président Macky Sall...