Thiès : "Mbilim None", le nouvel album de Richard Ndione expérimenté hors de nos frontières...

"Tout vient à point pour qui sait attendre". L'artiste compositeur, Richard Ndione est l'exemple patent de cet adage. Après une vingtaine de longues années passées sur la touche à promouvoir les sonorités de la communauté des Sérères du "Djiankène", l'espoir est permis pour l'enfant "None". Richards Ndione a lancé, en effet, son album intitulé "Mbilim None ". Un opus de onze titres qui a vu jour avec l'appui du Québécois, ethnomusicologue et anthropologue, Anthony Grégoire. Ce dernier considère cet album comme l'apogée de sa thèse qu'il a dédiée pendant dix ans à la communauté None.