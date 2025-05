Thiès : Masterclass à l'EPT sur l'Intelligence Artificielle au service de la Mobilité Urbaine Durable

Le Département de Génie Informatique et Télécommunications (GIT) de l'École Polytechnique de Thiès (EPT) a joué un rôle clé dans l'organisation d'une masterclass de haut niveau axée sur le thème : « Intelligence Artificielle au service de la Mobilité Urbaine Durable ».



Cet événement s’inscrit dans le cadre du Master interuniversitaire Transport et Mobilité Numérique (MiTMN), en partenariat avec le CETUD Airudi Afrique, l'ESMT et l'ESP. Cette rencontre a réuni deux intervenants de renom : le Professeur Oumar Niang, professeur titulaire des universités à l’École Polytechnique de Thiès, et le Professeur Foutse Khomh, professeur titulaire d’une Chaire IA Canada–CIFAR à l’Institut Mila de Montréal et chef de l’intelligence artificielle et de la technologie chez Airudi Canada, qui a animé la masterclass.



Les discussions ont porté sur les enjeux et les opportunités liés à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le développement de systèmes de mobilité durable en Afrique. Des recommandations concrètes ont été formulées concernant la formation, la recherche et le développement, ainsi que pour une mise en œuvre efficace dans les projets de mobilité urbaine, en cohérence avec le New Deal Technologique, la stratégie numérique de transformation adoptée par l’État du Sénégal.